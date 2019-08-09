Doctor Strange İn The Multiverse Of Madness Filmi

Zaman Taşı'nın koruyucusu Doktor Strange’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. 'Doktor Strange'in devam halkası olan yapımda Sherlock dizisindeki kurgusal dedektif rolü ile ünlenmesinin ardından Wikileaks: Beşinci Kuvvet, Bilinmeze Doğru Star
Trek ve The Imitation Game: Enigma gibi yapımlarda karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch ünlü Doktor Strange'e bir kez daha hayat veriyor. İlk film
in yönetmeni Scott Derrickson'ın devam halkasında da kamera arkasına geçeceği yapımda Strange'in sadık yardımcısı usta Wong rolünü bir kez daha Benedict Wong üstleniyor.Yönetmen:
Scott DerricksonSenaryo:
Stan Lee, Steve DitkoOyuncular:
Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Benedict WongFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Doctor Strange in the Multiverse of MadnessYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
07.05.2021Doctor Strange in the Multiverse of Madness Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.