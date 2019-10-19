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Documentart Kısa Film Festivalinde maraton

Almanya'nın Neubrandenburg şehrinde 28. düzenlenen Documentart Kısa Film festivalinde ülkemizi temsil eden Maraton finalist filmler arasında yer aldı.

19.10.2019 11:48Documentart Kısa Film Festivalinde maraton

Yönetmenliğini Alper Akdeniz'in, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Cem Uğur'un, müziklerini Yiğitcan Kiremitçi'nin, festival temsilciliğini Ahmet Dipçin'in üstlendiği filmde Yasin Aydoğan, Gözde Öz, Ahmet Akdeniz, Dilara Gürer oyuncu olarak görev aldı.

Almanya'daki festival 15-20 Ekim arasında sinema severlerle buluşucak. Alper Akdeniz'in filmi Maraton "Eye of the Tiger" kategorisinde rakipleriyle yarışacak. 17 Ekim'de gösterimi yapılacak Maraton, akıllı telefonlarla etkileşimlerimizin ve dış dünya ile iletişimimizin ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve yavaşça vücutlarımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı telefonlarsız yaşayabilir miyiz? sorusunu sorgulayacak. "Bağımlılığımız ne kadar büyük oldu?" sorularını sorduran Maraton bu düşünce denemesini en uç noktaya taşıyor ve " Şarjım bitmiş..." ifadesine yepyeni bir anlam yüklüyor.


Alper Akdeniz, Almanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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