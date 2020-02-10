Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?

Kendinje has tarzı ile O Ses Türkiye yarışmasında öne çıkan Dodan Özer, müziği ile milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Özgün tarzı ile beğeni toplayan Dodan Özer hakkında araştırmalar yapılırken Dodan Özer kimdir ve O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer Doğum Tarihi: 1979

Dodan Özer Nereli: Muş Varto

Dodan Özer, 1979'da Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hayatının bir bölümünü İzmir'de geçiren Dodan Özer 1997'de Murat Özer ile beraber Dodan Project adında müzik grubu kurmuştur.

Küçük yaşta müzik hayatına başlayan Dodan Özer, ekran karşısındaki ilk deneyimi O Ses Türkiye yarışması olmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında ilk söylediği şarkı "Haydar Haydar"dır. Gösterdiği başarılı performansla 2016/2017 yılındaki O Ses Türkiye yarışmasının birincisi olmuştur.