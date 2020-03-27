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Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı

Bilecik'e bağlı Dodurga Belediyesi, koronavirüs nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı. İndirim Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:34
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı

Bilecik 'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna, koronavirüs tedbirleri kapsamında beldedeki içme suyu fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA GEÇERLİ OLACAK

Başkan Tuna, yaptığı açıklamada "Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu günlerde belediye olarak vatandaşlarımızın ekonomilerine az da olsa katkıda bulunabilmek için içme suyu fiyatlarında (Nisan, Mayıs ve Haziran) aylarında yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Bunun yanında belediye hizmetlerimizde bazı ekstra önlemler aldık. Cumartesi ve Pazar günleri çöp toplama işlerimize devam edeceğiz. Cumartesi ve Pazar günleri belediyemizde 09.00-21.00 saatleri arasında bir memur ve bir çalışanımız 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için hazır bulunacak. Yine hafta sonu su ve kanalizasyon arızaları içinde bir çalışanımız hazır bulunacak. Bugüne kadar çok şükür beldemizde olumsuz bir olay çıkmamıştır. Resmi açıklamalar dışında çıkan asılsız haberlere itimat etmeyiniz. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Lütfen evde kalın" dedi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Selim Tuna, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam, Ekonomi

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