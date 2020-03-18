Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
18.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:31
Bilecik 'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Selim Tuna çalışmaları yakından takip ederek beldenin dezenformasyonu noktasında belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Tuna, "Beldemizde okullarımız, camilerimiz, aile hekimliği, Orman İşletmemiz, jandarma karakolumuz, açık alanlar, otobüslerimiz, vatandaşlarımıza ait araçların dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bundan sonra düzenli olarak yapılacaktır." dedi. - BİLECİK
Belediye Başkanı Selim Tuna çalışmaları yakından takip ederek beldenin dezenformasyonu noktasında belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Tuna, "Beldemizde okullarımız, camilerimiz, aile hekimliği, Orman İşletmemiz, jandarma karakolumuz, açık alanlar, otobüslerimiz, vatandaşlarımıza ait araçların dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bundan sonra düzenli olarak yapılacaktır." dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Selim Tuna, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam
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