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Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

18.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:31
Dodurga da dezenfekte çalışmaları tamamlandı
Bilecik 'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde coronavirüs tedbirleri kapsamında belde genelindeki tüm resmi kurumlar başta olmak üzere umuma açık yerlerde de dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Selim Tuna çalışmaları yakından takip ederek beldenin dezenformasyonu noktasında belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Tuna, "Beldemizde okullarımız, camilerimiz, aile hekimliği, Orman İşletmemiz, jandarma karakolumuz, açık alanlar, otobüslerimiz, vatandaşlarımıza ait araçların dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bundan sonra düzenli olarak yapılacaktır." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Selim Tuna, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam

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