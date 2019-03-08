Dodurga Skm Açılışı Törenle Yapıldı

Kaynak: İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) törenle hizmete girdi.Belediye başkanları, AK Parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldığı açılışta konuşan AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ilk olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Konuşmasının devamında, Dodurga'da 5 yılda bugüne kadar iktidar ve yereldeki uyumlu çalışmaların meyvelerini topladıklarını belirten İlçe Başkanı Ersoy "Dodurga'da sizlerin desteği ile birçok proje hayata geçirildi. İnşaatı devam eden kapalı spor salonu, hamam, kültür merkezi, su deposu, sellektör binası, kültür şenlikleri, Cumhuriyet Parkı, halı saha, yeni alınan otobüsümüz, çöp kamyonları, greyder, damperli kamyon, piknik alanı, oyun grupları ve bir çok proje, siz değerli Dodurgalı hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Bunun için belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Açılış töreninde son olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise "Biz yıllardır genel ile yerelin birleşmesi dediğimiz hizmetleri bir bir bu beldemize kazandırdık. İşte ilk başta başladığımız sol tarafımızda bulunan bir yeşil alanın akabinde sentetik sahasından atılan asfaltlara varıncaya kadar olması gereken bu halkaların birbirine bağlanmasıdır. Aynı şekilde bu tipte 5 yıldır genel ile yerel birleştiği zaman birbirinden farklı projelerin nasıl kazandırıldığını vatandaşımız bugün görüyor ve hepsi ayrı ayrı hizmetleri kullanmakta. Şimdi birilerinin hayal edemediğini, Selim başkanım burada gerçekleştiriyor. Az önce bahsettiği bir kültür merkezi diyelim bir konak diyelim ismi ne olursa olsun bakın bu projenin maliyeti orada herhalde yazmaktadır. Birileri buna temel atmayı bile hedeflememişken bugün çatısı çekilen Allah nasip ederse beldemizde herkesin ortaklaşa düğün cemiyetlerini yapabileceği, asker törenlerini gerçekleştireceği, kınalarını, düğünlerini yapabileceği burada sadece Başkanımdan diyorum ki bir iki yıl özellikle asker törenlerimizi ücretsiz yap ki o kardeşlerimiz rahat rahat gidip gelsin, onlar burada eğlensinler. Bozüyük halkı bu konaklara 5 yıl önce başladı kullanmaya ve her birinin birbirine kattığı değerler çok farklıdır. Kadınlarımıza yeri gelecek Ramazan aylarında mukabele yapacak bir alan haline gelecek. Çocuklarımızın kurslarını yapabileceği ilave ders alabileceği alan haline gelecek" dedi ve konuşmasını "Birileri konuşur AK Parti yapar" diyerek tamamladı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hayır duaları eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek AK Parti Dodurga SKM hizmete girdi. Açılışın ardından Başkan Bakıcı Dodurgalı vatandaşlarla görüşerek hasbihal etti. Halk pazarını gezen ve pazarcı esnafı ile görüşen Başkan Bakıcı, bayan esnafların 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. - BİLECİK