DOF Robotics Türkiye'yi Yurt Dışında Temsil Etmeye Devam Ediyor

6- 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Hindistan Eğlence Parkları ve Endüstrileri Birliği Fuarı'na (IAAPI MUMBAI) katılan DOF Robotics, yüzde yüz yerli yazılımla ürettiği ödüllü ürünü Hurricane 360 VR ile fuara damgasını vuruyor.

Yüzde yüz yerli üretim ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini satan DOF Robotics, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'a yüzde 100 yerli yazılımla geliştirdiği ödüllü ürünü Hurricane 360 VR ile damgasını vuran DOF Robotics, geliştirdiği teknolojileri bu kez de IAAPI MUMBAI 2019'da tüketicisi ile buluşturuyor.

Fuara Türk teknolojisi damgasını vurdu

Hindistan'da Bombay Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarda DOF Robotics, Türk mühendislerinin geliştirdiği tamamı yerli yazılım olan, CES'ten "Arttırılmış Sanal Gerçeklik" kategorisinde İnovasyon Ödülü ve IAAPA "En İyi Ürün" ödüllerini alan Hurricane 360 VR'ı sergiliyor. Türkiye'yi bir kez daha yurt dışında gururla temsil eden DOF Robotics, Robotik teknoloji sektörüne büyük yenilik getiren, 7'inci eksen olarak, kendi etrafında 360 derece dönen Hurricane 360 VR ile fuarda ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Bültenler