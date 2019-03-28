Doğa Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

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Çekmeköy Belediyesinin Merkez Mahallesi'nde inşa ettiği Doğa Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı'nın yanında yapımı tamamlanan Merkez Mahallesi Doğa Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çekmeköy Belediyesinin sağlık yatırımları kapsamında her mahalleye bir aile sağlığı merkezi sözüyle yola çıktıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz, "Bugün gelinen noktada tüm mahallelerimizde birden fazla aile sağlığı merkezi açılışını yapmanın ve ilçemize bir devlet hastanesi kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu binayı butik bir hastane tarzında çok kullanışlı şekilde inşa edip Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Tefrişatı ve atamaları tamamlanan Doğa Ali Sağlığı Merkezimiz 7'den 70'e binlerce hemşehrimize hizmet verecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL