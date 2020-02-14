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Doğa Cadde AVM, sevgilileri unutmadı

Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül dağıttı.

14.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:22Doğa Cadde AVM, sevgilileri unutmadı
Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül dağıttı.

'da bulunan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından geleneksel hale gelen 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması bu yıl da unutulmadı. AVM önünde gün boyunca vatandaşlara gül dağıtılırken, AVM Yöneticisi Cemile Gezer, "Sadece bir gün için değildir heyecanınız, gözlerine her baktığınızda sevgisi kalbinizde büyüyecek, aşkı yüreğinizde hissettiğiniz sürece de bu heyecan daima var olacaktır" dedi.

Tüm özel günlerde olduğu gibi bugünün de kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Gezer, "Çünkü aşık olmak, her bir zerrenizle aşık olmaktır sevgilinin her bir zerresine. ve diyeceğim ki aşk güzel şey. Bazı duyguları yazamazsınız, anlatamazsın ancak hissedebilirsiniz. Bu yüzden sadece yaşarsınız. Sadece bir gün değil, birbirinizi sevdiğiniz her gün ve her nefes sevgililer günü" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Sevgililer Günü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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