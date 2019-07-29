Doğa-Der Başkan Günenç'i ziyaret etti

Ziyarette, Dernek Başkanı Selma Yılmaz, sokak hayvanları ile ilgili taleplerini dile getirdi. Sokak hayvanları için barınak açılması, kedi ve köpek mamalarının ve hayvan bakımında kullanılan bir takım teçhizatların depolanması için kapalı mekan tedarik edilmesi, sokak hayvanlarına yardım için satış reyonun açılması ve sokak hayvanları için bütçe ayrılmasıgibi taleplerini dile getirdi. Ziyarette söz alan Başkan Yardımcısı Çoşkun İnal, Enez Sahilinde yer alan biyolojik arıtma tesisi ile ilgili bir takım sorular yöneltti.

Başkan Günenç, yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi: Günenç, "Sokak hayvanları ve doğa konusunda zaman içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçici hayvan barınağımız tahminen iki ay içinde açılacak. Kısırlaştırmalar ile ilgili desteğimiz devam edecek. Derneğin teçhizatları için kapalı mekan tedarik edeceğiz. Ayrıca, Arıtma Tesisimiz de tam randımanlı çalışır durumda. Haftada 3 kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili çevre mühendisi tarafından kontrolleri yapılıyor. İnsan ve hayvan sağlığı konusuna son derece önem verdiğimizi bilmenizi isteriz. "dedi.