Doğa Dostu Belediye Başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 'TEMA 'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerilerini içeren taahhütnamesine imza attı.

Katı atık yönetimi projemiz ile katı atıkların oluşturduğu kirlilik ve buna bağlı potansiyel çevre risklerini en aza indireceğiz. Hedefimiz Kuşadası'nı "Sıfır Atık Kenti" haline getirmek. Bu proje ile israfı önlemeyi, doğal kaynakları verimli kullanmayı, atık miktarını azaltmayı, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, atıkları geri kazandırarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan bölgesel planlamaları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile saha uygulamalarını yapacağız." dedi.

DAHA YEŞİL BİR KUŞADASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sadece kent dışını değil kentin içinde de yeşil alanlar oluşturulacağını belirten Günel, "Kesedağı Atatürk Ormanı projemiz ile Kuşadası'na yakışacak boyutlarda Atatürk Heykeli ile çevresine peyzaj çalışması ve ağaçlandırmayla birlikte seyir terasları yapacağız. Bu bölge kentimizin nefes alacağı bir noktası olacaktır.

Kent Meydanı, Tariş Alanı Projesi, Kent Park ve İkinci Bahar Parkı başta olmak üzere şehrin merkezine bol ağaçlı hemşehrilerimizin ve kentin nefes alacağı alanlar oluşturacağız." diyerek doğa dostu bir belediye başkanı olacağının sözünü verdi.

Kaynak: Bültenler