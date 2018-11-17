Doğa fotoğrafçıları Muş'un karlı dağlarını gezdiler

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:17

Doğa fotoğrafçıları Muş'un karlı dağlarını gezdilerMehmet AYDIN MUŞ, (DHA)- ANTALYA ve İstanbul'dan gelen 20 kişilik grup Muş'un Güney Dağlarında kar altında hem gezdiler hem de fotoğraf çektiler.'Türkiye'nin Dağları ve Yaylaları' grubu, Muş, Bitlis ve Bingöl'deki dağları, Hamurpet gölünü gezerek çektikleri fotoğraflarla bölgeyi tanıtmaya çalışıyorlar. Grup lideri Ömer Faruk Gülşen, Antalya ve İstanbul'dan katılan doğaseverlerin nefes alan topraklar olarak bahsedilen Muş'un dağlarını çok beğendiklerini söyledi. Gezi grubundakiler Antalya'da 3 gün önce denize girerken Muş'ta karla buluşmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, kartopu oynadılar. Eşsiz doğa manzarasını fotoğraflayan grup üyeleri, karın keyfini doyasıya çıkardı.