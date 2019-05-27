Doğa harikası ağlayan gelinlerin görsel şöleni

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde Munzur
ve Mercan dağlarının zirvelerinde çiçek açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.
Zengin florası ve endemik türleriyle dikkati çeken Ovacık'ta, ilkbaharda karların erimesiyle çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen laleler, köklerinden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan başakta 4 ya da 6 çiçek vererek adeta görsel şölen sunuyor.
İki haftalık ömrü bulunan laleler, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor.
Doğa fotoğrafçısı Ali Haydar İmre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin ilkbahar mevsiminde tarifi olmayan bir güzelliğe büründüğünü söyledi.
Ovacık'ın el değmemiş bakir doğasıyla dikkati çektiğini anlatan İmre, "Ovacık ilçesinin doğal güzelliklerini keşfetmek için yaşamak ve görmek gerekiyor. Bizlerde bugün ilçemize bağlı Işıkvuran köyündeki ters laleleri görmeye geldik. Burada çok fazla ters lale var. Her mevsim bu dönemde yüzlerce doğasever ve fotoğraf sanatçısı ters laleleri görüntülemek için uzunca bir yolculuk sonunda buraya gelir." dedi.
Ters lalelerin korunması gerektiğine dikkat çeken İmre, "Her ne kadar biz buraya doğa aktivistinin ve doğaseverin ve fotoğraf sanatçısının gelmesinden yanaysak da bir o kadar da doğaya karşı hassas olmalarını, yörede bulunan bitkileri ve ters laleleri korumaları lazım. Ters lalelerin kesinlikle sökülmemesi, soğanlarının topraktan çıkarılarak başka bölgelere götürülmemesi gerekiyor. Çünkü doğa korundukça güzel oluyor." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA