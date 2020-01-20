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Doğa harikası Akgöl buz tuttu

Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.

20.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:01Doğa harikası Akgöl buz tuttu
'un ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.

Hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beyaz gelinliğini giymiş görüntüsüyle Akgöl, ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti. - SİNOP

Ayancık, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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