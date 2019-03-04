Doğa Harikası 'Karaca Mağarası'na, Mermer Ocağı Tehdidi

Kaynak: DHA

Gümüşhane'nin İkisu mevkiinde faaliyete geçen maden ocağının doğal hayata, özellikle bölgede bulunan Karaca Mağarası'na zarar vermesinden endişe ediliyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz, Karaca Mağarası ve çevresinin 'doğal sit' alanı olarak tescillenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, vadideki herhangi bir patlatmanın mağaraya zarar vereceğini savundu.Gümüşhane'nin İkisu mevkii Krom Vadisi'nde bir süre önce faaliyete geçen mermer ocağı, damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, mağara çiçekleri ve traverten basamakları ile doğa harikası 'Karaca Mağarası'na zarar vereceği endişesine yol açtı.DOĞAL SİT ALANI OLARAK TESCİLLENMESİ BEKLENİYORDoğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz, Karaca Mağarası ve çevresinin 'doğal sit' alanı olarak tescillenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, vadide yapılacak herhangi bir patlatmanın mağaraya zarar vereceğini söyledi. Dr. Erüz, "Koruma kuralına göre koruma altında olan yapının 500 metre çevresine herhangi bir şeyin yapılması yasak. Karaca Mağarası'nın 500 metre yakınına girilmiş. Oraya girilmesi hukuken mantıklı ama turizm veya uygulama anlamında mantıklı değil. O vadi şu anda koruma kurulunda inceleniyor. Gümüşhane Valiliği tarafından Karaca Mağarası ve çevresi havzasının doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışma yürütülüyor. Bu çalışma yürütülürken böyle bir taş ocağına izin verilmesi, yarın o bölgede yapılacak korumanın da tehlikeye girmesine neden olacak. Karaca Mağarası'nı koruyup da bitişiğindeki kayalığı parçalatırsak o vadide turizmden bahsetmek çok doğru olmaz. O vadideki herhangi bir patlatma sonucu Karaca Mağarası'ndaki dikili ve asılı taşların düşmeyeceğini hiç kimse garanti edemez" dedi.'İNSANLAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRMEK İÇİN GELİYOR'Karaca Mağarası'nın yıllık 200 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da, insanların Gümüşhane'ye doğal güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi. Oral, "Gümüşhane'de her yıl ortalama 200 bin turist ağırlayan Karaca Mağarası'nın giriş kapısından ve önündeki seyir terasından mermer ocağı direkt görünüyor. İnsanlar, Gümüşhane'ye doğal güzelliklerini görmek için geliyor. Biz onlara bu şekilde olumsuz bir tablo çizmeyelim diye uğraşıyoruzö diye konuştu.Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP) Gümüşhane Temsilcisi Mustafa Akbulut ise, Karaca Mağarası'nın Gümüşhane'nin turizme açılan bir penceresi olduğunu belirterek, "Biz bu turizm penceremizin kapanmamasını istiyoruz. Burada birileri istihdam edilecek, gelir sağlayacak ama bizim tarihi güzelliklerimiz sürekli kalacak. En fazla 5 yıl çalışmak için açılan bu ocaklar, turizm açısından şehrimizin önünü tıkamaya çalışıyorö ifadelerini kullandı.KARACA MAĞARASIGümüşhane'nin gizli tacı, yeraltı dünyasının resim sergisi, mağaracılığın gizemli dünyası olarak adlandırılan Karaca Mağarası, Torul'un Cebeli Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mağara, şehir merkezine 17 kilometre mesafededir. Karakterli volkaniklerin çevrelediği bol çatlaklı masif kalkerler içerisinde gelişme olanağı bulan ve fosil bir mağara olan Karaca Mağarası, çok çeşitli renklerde sarkıtlar, dikitler, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları, sütunlar, mağara gülleri görünüm ve seyirleri ile görenleri büyülemektedir. Mağara, yatay yönde gelişme göstererek elipse benzeyen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Giriş noktasından en uç nokta arası 105 metre olan mağaranın tavan yüksekliği 18 metre, toplam iç alanı ise 1.500 metreküptür. Mağaranın doğal klima özelliği ile havası ziyaretçilerine özellikle astımlılara rahat bir atmosfer sağlayarak mağara turizmi yanında sağlık turizmi yönünden de önemli hizmetler sunmaktadır.Görüntü Dökümü--------Karaca Mağarası'ndan görüntülerMermer ocağının yapıldığı alandan görüntülerRöplerDetaylarBOYUT: 502 MBHaber-Kamera: Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE,