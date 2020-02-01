Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak

Aylarca maaş alamadıkları için öğretmenlerin ders bırakma eylemine gittiği ve ayrıca İTÜ Vakfı'na devredilen Doğa Koleji'nden "Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, saygıdeğer velilerimiz" başlıklı bir açıklama yayınlandı.

MAAŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENECEK

Doğa Koleji Yönetimi'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin geçmiş dönemde alacağı maaşlarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Açıklamada, çalışanlarına gönderdiği mesajda geçmiş dönemde maaşlarını alamayan öğretmenlere alacaklarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

MAAŞ GÜNLERİ AYIN 5'İ OLARAK BELİRLENDİ

Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı kaydedildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda maaş günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: