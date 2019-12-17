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Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı

Doğa Kolejlerindeki eylem zincirine Bursa'daki veliler de katıldı. Veliler, okuldaki belirsizlik sebebiyle büyük kaygı yaşıyor. Öğretmenlerin maaş alamadığı halde çocuklarının dersine girdiğini belirten veliler, bu durumun uzun sürmeyeceğini söylediler.

17.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:46

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren Doğa Kolejlerinde sular durulmuyor. Bazı illerde görev yapan öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı alırken, Hamitler'deki öğretmenler ise eğitime devam ediyor.

Aylardır maaş alamadıkları halde çocuklarının eğitimden geri bırakmayan öğretmenlere destek olmak için okulun önünde toplanan veliler, yönetimi protesto etti. Öğretmenlerin daha ne kadar maaş almadan özveri göstererek eğitime devam edebileceklerini dile getiren veliler, 124 kampüs 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeli ile dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük okul zinciri olan Doğa Koleji'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ"

Son 2 yıldır süren, 6 aydır belirginleşen Doğa Okulları çıkmazının velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli birbirine kenetlediğini belirten Canan Engin, "Bizler okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyoruz. Başka bir okula nakil yapmak değil, bu okulda eğitim verilmesini istiyoruz. Aylardır maaş almayan fedakarca çalışan, kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren okul idarecilerinden öğretmenlere, personelinden diğer çalışanlarına kadar herkese minnettarız. Çocuklarımız için buradayız. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Okulumuz bizler için çok önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Okulumuzun sorunsuz bir şekilde devam edeceğine dair açıklama yapılmadan da okullarımızı terk etmeyeceğiz" dedi.

"ÖĞRETMENLER MAAŞ ALMADAN NE KADAR DAYANACAK"

Öğretmenlerin maaşlarının biran önce verilmesini isteyen velilerden Özlem Tunçkel, "Öğretmenlerimiz maaşlarını alamadığı halde, dersleri hiç aksatmadılar. Çocuklarımızdan ve bizlerden güler yüzlerini hiç eksik etmediler. Ama nereye kadar dayanacaklar. Benim 2 çocuğum burada okuyor. Girecekleri sınavlarda psikolojileri ne olacak bilmiyorum. Hiçbir açıklama gelmiyor. Çok üzülüyoruz" diye konuştu.

"PARAMIZLA REZİL OLDUK"

Her gün açıklama yapılacak diyerek kandırıldıklarını belirten Sibel Alim ise, "Rezilliğin son perdesini görüyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar. O gün, bugün dilerek bizi avutuyorlar. Öğretmenlerin maaşlarının verilmemesi başlı başına bir sorun. Paramızla rezil olduk. Artık açıklamayı bekliyoruz. Ama biran önce çözüm bulunmalı" diye tepkisini gösterdi.

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı

Doğa Koleji, Bursa, Ekonomi, Güncel


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