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Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz

Öğretmenlerin maaş alamadığı için dersleri boykot ettiği Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, alıcı kurumla görüşmelerin devam ettiği, devrin gerçekleşmesiyle birlikte öncelikle çalışanlarının geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

08.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:15Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz

Maaşını alamayan öğretmenlerin greviyle başlayan ve her geçen gün büyüyen olaylara ilişkin Doğa Koleji'nden açıklama geldi. Kolejden yapılan açıklamada, geciken ödemelerin devir işlemlerinden sonra yapılacağı belirtildi.

Günlerdir gündemden düşmeyen okuldaki problemlere ilişkin en son MEB'ten yapılan açıklamada,''Doğa Koleji ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmeler Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir'' ifadelerine yer verilmişti. Bu gelişmelerin ardından Doğa Koleji'nden yaşanan maaş kriziyle ilgili açıklama yapıldı.

ALICI KURUMLARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, "Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır.

"DEVİR GERÇEKLEŞİNCE ÖDEMELER YAPILACAKTIR"

Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji öğretmenlerinin 2018 yılının ortasından bugüne kadar sürekli düzensiz şekilde maaş aldığı gündeme taşınmış ve yaşanan bu olaylar artarak devam etmişti. Kolejde, geçen dönem işten çıkarılan mağdur öğretmenlerin ağustos ayı maaşlarının hala yatmadığı ve devam eden öğretmenlerin ise dönem başında almaları gereken maaşlarını hala alamadıkları biliniyor.


Doğa Koleji, Güncel

Kaynak: İHA

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