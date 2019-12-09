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Doğa Koleji'nden açıklama

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, alıcı kurumla görüşmelerin devam ettiği, devrin gerçekleşmesiyle birlikte öncelikle çalışanlarının geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

09.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:00Doğa Koleji'nden açıklama
Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, alıcı kurumla görüşmelerin devam ettiği, devrin gerçekleşmesiyle birlikte öncelikle çalışanlarının geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi.
Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, "Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz" denildi.
(İHA)

Doğa Koleji, Güncel

Kaynak: İHA

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