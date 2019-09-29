Haberler » Güncel » Haber

Doğa Koleji'nden anlamlı etkinlik

Doğa Koleji, Adıyaman alışveriş merkezinde Türkçe isim kullanan işletmelere plaket verdi.

29.09.2019 08:56Doğa Koleji'nden anlamlı etkinlik
Doğa Koleji, Adıyaman alışveriş merkezinde Türkçe isim kullanan işletmelere plaket verdi.

Adıyaman'da bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Doğa Koleji, yeni eğitim öğretim döneminde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Adıyaman alışveriş merkezinde bulunan işletmelerin içerisinde Türkçe isim kullananlara teşekkür plaketi verdi.

Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Doğa Koleji Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, öğretmenleri ve öğrencileri işyerlerini ziyaret ederek plaketleri takdim etti. İşletme sahipleri kendilerine verilen plaketler nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemezken, Doğa Koleji yöneticileri Türkçe isim kullandıkları için işletme sahiplerini ve yöneticilerine teşekkür etti.

Adıyaman Doğa Koleji Kurucusu Orhan Ekinci, eğitimin sadece sınıflarda olmadığını ve bu tür sosyal etkinliklerin önemine işaret ederek, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında 21 işletmeye plaket verdikleri söyledi.

Ekinci, Doğa Koleji olarak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Doğa Koleji, Adıyaman, Ekinci, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer Hendek'te düzenlendi
14:12 Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor
14:12 Lexus LC Türkiye'de
14:12 Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
14:12 Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında
14:10 "Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz"
14:09 Hong kong'da protestolar devam ediyor