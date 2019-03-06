Doğa Koleji'ne Basketbol Şampiyonasında Çifte Kupa

Doğa Koleji, hem erkek hem kız takımında Türkiye şampiyonu olarak, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Doğa Koleji spor başarılarıyla, özellikle basketbolda bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası final müsabakaları, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Samsun'da, Doğa Koleji'nin çifte şampiyonluk başarısıyla sona erdi. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle: "Kuruluşumuzdan bugüne en büyük temennimiz akademik başarılarının yanında takım sporlarında da başarılı ve uluslararası arenada temsil yeteneği güçlü nesiller yetiştirmek. Basketbol müsabakalarına katılarak birçok kez madalyayla dönen öğrencilerimiz, Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde elde ettikleri çifte şampiyonlukla, ülkemiz adına yeniden bir gurur tablosu yaşattılar "dedi.

İki kupa birden kazanmanın coşkusunu yaşadılar

Şampiyonaya 8 erkek, 8 kız takımı katılırken, Doğa Koleji 3 erkek 1 kız takımıyla katılmaya hak kazandı. Çıktığı ilk maçlardan itibaren rakiplerine ezici bir üstünlük kuran İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi kız basketbol takımı finalde karşılaştığı Düzce Kültür Anadolu Lisesi'ni 70-53 yenerek şampiyon oldu. Doğa Koleji'nin sportif genç kızları bu yıl mağlubiyet yüzü görmedi.

Şampiyona, erkek takımlar arasındaki maçlarda büyük çekişmeye sahne oldu. Takımlar arası rekabet izleyenlere seyir keyfi verirken, erkekler finalinde İstanbul Esenyurt Okyanus Koleji'ni 74-69 yenen İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Hem kızlar hem erkeklerde başarı elde ederek iki kupa birden kazanmanın coşkusunu yaşayan Doğa Koleji öğrencileri, Yunanistan'ın Girit adasında gerçekleşecek olan ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Turnuva, 12-20 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.

Doğa Koleji'nin çeşitli takım sporlarında 6 tane dünya şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Basketbolda hem kızlarda hem erkeklerde başarı elde ettik. Doğa Koleji sportif takımları, 2008 yılından beri spor karşılaşmalarında ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyor" dedi.

Doğa Koleji basketbol takımları, 2015 ve 2017'de düzenlenen ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda kupaya kız-erkek takımları olarak birlikte giderek Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

Kaynak: Bültenler