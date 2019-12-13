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Son dakika: Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı: Devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

Öğretmenlerin maaş alamadıklarını iddia ederek eylem başlattıkları Doğa Koleji'nden bir son dakika açıklaması geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devir işlemlerinde son aşamaya gelindiğini ve detaylı bilgilendirmenin 14 Aralık Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

13.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:46

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin, Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

"DETAYLI BİLGİLENDİRME YARIN"

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika: Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı: Devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

Doğa Koleji, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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