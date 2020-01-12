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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devir işlemleri başladığı açıklanan Doğa Koleji'nde bir grup veli, öğretmen maaşlarının hala ödenmediğini savunarak eylem yaptı.

12.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:56Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devir işlemleri başladığı açıklanan Doğa Koleji'nde bir grup veli, öğretmen maaşlarının hala ödenmediğini savunarak eylem yaptı.
"Çocuklarımızın Eğitim Hakkına Dokunma", "Öğretmenlerimizi Geri Getirin" "Emek Sömürüsüne Hayır" yazılı pankart taşıyan bir grup veli, Doğa Okulları Eryaman Bilim Kampüsü önünde bir araya geldi.
Velilere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya yaptığı açıklamada, "Buradan tüm yetkililere sesleniyorum, filler tepişiyor çimenler eziliyor, siz sermayenin yanında yer alıp haklarını korurken çocuklarımızın geleceğini karartıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel okullara teminat şartı getirileceğine ilişkin açıklamaları bulunduğunu kaydeden Kaya, "(Bu kararın uygulanmasına, satışın eşiğinde olan Doğal Koleji ile başlanmalıdır) demiştik. Ancak bu konuda da tek bir adım atılmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaya, Doğa Koleji'nde devir işlemi bittiği halde öğretmenlerin ve çalışanların maaşlarının ödenmediğini iddia ederek "Siz sermaye daha fazla kar etsin diye dertlenirken öğretmenlerimiz evine ekmek götüremiyor" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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