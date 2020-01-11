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Doğa koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen Doğa Koleji toplanan bir grup veli, öğretmenler ve diğer personelin hala maaşını alamadığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

11.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:42
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen Doğa Koleji toplanan bir grup veli, öğretmenler ve diğer personelin hala maaşını alamadığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.
'de bulunan Doğa Koleji Genel Müdürlük önünde velilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup eylem yaptı. Velilerden bazıları "Öğretmenlerimi parasız bırakmayın", "Öğretmen Mutsuz, Öğrenci Umutsuz" yazılı dövizler taşıdı. İTÜ Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürdü.
Veliler adına basın açıklamasını okuyan Nurcan Tanır "Veliler olarak Doğa Koleji'nde yaşananları artık nasıl ifade edebileceğimizi inanın bilemiyoruz. "Yol param yok. Soğukta 7 kilometre yürüyeceğim. Evde doğalgaz saatim mühürlü donuyorum . Yiyecek ekmeğimi bugün okul yemekhanesinden aldım." Bu ifadeler eğitim görmesi için çocuklarımızı emanet ettiğimiz yüzlerce öğretmenimizden sadece birinin haykırışı. Öğretmenlerimiz artık evine ekmek alamayacak çocuğunu hastaneye götüremeyecek ilaç alamayacak faturalarını ödeyemeyecek durumda. Doğa Koleji'nde tam 5 aydır süren maaş krizi artık bir eğitim sorunu olmaktan çıkıp yaşamsal bir hal almıştır. Öğretmen maaş ödemeleri hala yapılmamıştır. Ayrıca okul yönetimi bilmelidir ki öğretmenlerimizin maaşları ödenip, düzeneğe girene kadar, kesinlikle tek bir doğa koleji öğrencisi gelecek sene için kayıt yenilemeyecektir." dedi.
"ÖĞRETMENLER MUTSUZ ÖĞRENCİMİZ UMUTSUZ"
Öğretmenlere destek için söyleyen veli Fatih Gürnar "Aylardır çok büyük bir problem yaşanıyor. Öğretmenler 5 aydır maaş alamıyorlar. Büyük bir kısmı özveri ile görevlerinin başında ve öğrencileri yalnız bırakmıyorlar. Ama nereye kadar devam eder böyle. Onların da yaşamlarına devam edebilmesi için çocukları var, fatura ödüyorlar. Öncelikle personel ve öğretmenlerin maaş sorunlarının çözülmesi gerekiyor" dedi.
Başka bir veli Ayşe Kutbay ise "Oğlum 12 . sınıf öğrencisi dersini bırakıp eve geliyor evde çalışmaya çalışıyor olmuyor. Çocuk motive olamıyor. Öğretmenler mutsuz öğrencimiz umutsuz. 12 sınıf öğrencisi nasıl motive olacak? Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmayı hedefliyordu hedeflerimiz düştü. Motive olup dersinin başına geçemiyor. Enerji lazım o enerji öğretmende yok öğretmen aç evine ekmek götüremiyor." diye konuştu.
Doğa koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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