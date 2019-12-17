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Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto

Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi.

17.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:20
'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi.
Okulun önünde toplanan bir grup veli, alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.
Veliler adına açıklama yapan Sibel Kaya, toplandıkları yerin bir inşaat firması ve kendilerinin de mağdur müşteriler değil, veli olduklarını vurguladı.
Kurumun iyi yönetilmemesi nedeniyle bu sonuca ulaşıldığını ve bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Kaya, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişeleri artmıştır." dedi.
Kaya, kurum yöneticilerinin aylardır "tutarsız" açıklamalar yaptığını söyleyerek, bu açıklamaların sabırlarını taşırdığını söyledi.
Açıklamanın ardından, öğretmenler de okul bahçesinde velilere teşekkür edip, desteklerini ifade etti.
Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto

Doğa Koleji, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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