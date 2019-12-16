Haberler » Güncel » Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı - Haber

Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı

Doğa Kolejinde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı
Doğa Kolejinde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.

Kurumun 'deki yönetim binasına gelen öğretmenler, "Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.
Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Doğa Koleji, Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21 Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Haber
16:20 Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20 AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Haber
16:17 Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
16:15 Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:23:16