Haberler» Güncel» Haber

Doğa Kolejinden basın açıklaması

Doğa Koleji tarafından, kurumla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

22.08.2019 14:24 Doğa Kolejinden basın açıklaması
Doğa Koleji tarafından, kurumla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Doğa Koleji tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"82 bin öğrencisi, 124 kampüsü ile Türkiye'nin en büyük özel okul zinciri olan Doğa Kolejine yönelik son günlerde çıkan haberlere ilişkin açıklamamızdır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni açılan Adıyaman, Konya Beyşehir, İzmir Torbalı, Çanakkale Biga, Giresun ve Ankara Bağlıca kampüsleri ile kampüs sayısını 129'a çıkaracak olan Doğa Koleji, 9 Eylül 2019 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 19 Ağustos 2019 tarihinde eğitime başlanmış, öğrencilerin kitapları teslim edilmiş, bu konudaki sorumluluk tarafımızca yerine getirilmiştir. Geçmişte, bazı lisanslı kampüsler tarafımızca devralınmış, bazı merkez kampüsler ise lisanslı olarak devredilmiştir. Mevcut durumda Doğa Kolejinin 57 kampüsü lisanslı (franchise) olarak yönetilmektedir. Doğa Kolejinin, tüm kampüslerinde uygulanan eğitim modeli tek bir merkezden yönetilmektedir. Doğa Koleji, eğitim sektöründeki öncü konumunu, akademik ve idari kadrosundan aldığı güç ve vizyonla kazanmıştır. Kurumumuz, ekonomide son dönemde yaşanan konjonktürel dalgalanmalardan kısmen etkilense de tüm birimlerimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla." - İSTANBUL

Doğa Koleji, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26   Genç kızlar makyöz olmak yetişkin kadınlar ise kendi cilt güzelliği için kursa gidiyor
15:26   Kayseri AB Bilgi Merkezi'nden MOBİTEK'e ziyaret
15:26   - Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı- Sivaslı gencin Etiyopya da birer...
15:26   Valisi Bektaş'tan ziyaretler
15:26   Guterres Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi
15:25   HATAY Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar son yolculuğuna uğurlandı
15:25   ADANA SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ