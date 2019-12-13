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Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir" dedi.

13.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:30Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir" dedi.

Doğa Kolejinden devir işlemlerine ilişkin bugün bir açıklama geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Doğa Koleji, Güncel

Kaynak: İHA

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