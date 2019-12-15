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Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

15.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:16Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi
Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.
Kurumun 'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.

Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

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