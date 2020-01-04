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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez'den Nallıhan Belediyesine ziyaret

Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ziyarette bulundu.

04.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:36 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez'den Nallıhan Belediyesine ziyaret
Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ziyarette bulundu.
Üzmez, beraberindeki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ankara Bölge Müdürü Erdem Karağaaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Güzel ve Nallıhan şefi Fatih Lord, Başkan Öntaş ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Öntaş, doğal güzelliğiyle öne çıkan Nallıhan'da birçok alanda anıt ağaçların koruma altında bulunduğunu söyledi.
İlçede 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yaptıklarını aktaran Öntaş, renkleriyle büyüleyen Kız Tepesi'nin koruma altına alındığını kaydetti.
Genel Müdür Üzmez ise Başkanı Öntaş ile birçok konuda istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Nallıhan, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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