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Doğa kulübü üyesi, Çanakkale'de yola çıkan tilkiyi besledi

Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, Çanakkale'ye giderken yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi.

11.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:46Doğa kulübü üyesi, Çanakkale'de yola çıkan tilkiyi besledi
Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, 'ye giderken yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi.
Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye giderken Conk Bayırı mevkisinde yol kenarında ormanlık alanda tilki gördüğünü söyledi.
Aracından indikten sonra tilkinin kaçmadığını görünce hayvanın önüne eliyle bisküvi, çikolata ve kurabiye gibi yiyecekler bıraktığını anlatan Öner, şöyle konuştu:
"Normalde tilkiye bu kadar yaklaşamazsınız, hemen kaçar. Ben de hayvanın kaçmadığını görünce çok şaşırdım. Araçta bulunan yiyeceklerden verdim. Ben yiyecek verdikçe daha da çok yaklaştı. Ellerimle onu beslemek çok farklı bir duyguydu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bu hayvanları öldürenler var, çok yazık. "
Tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydedilen Öner, bu görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Conkbayırı, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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