Doğa öğrencilerinin robotu tasarım ödülü kazandı

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 21-22 Aralık tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi'nde düzenlenen VEX Robotics Competition Tournament'a katıldı. Fen ve Teknoloji Lisesi Büyükçekmece Kampüsü öğrencileri, robotlarının dizaynı ve çalışma prensibiyle 36 takım arasından seçilerek Tasarım Ödülü kazandı.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Büyükçekmece Kampüsü takımı Omega, EducatRobotics tarafından Türkiye genelinde düzenlenen VEX Robotics Competition Tournament'a katılarak Tasarım Ödülü kazandı. 36 takımla yarışan Omega takımı, elde ettiği başarıyla birlikte VEX Robotics Competition Türkiye Ulusal Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 24 takımın yarışacağı şampiyona, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Sezonun Teması "Tower Takeover"

Öğrenciler bu yıl VEX Robotics Competition sezonunun Tower Takeover isimli temasına uygun bir robot tasarlayacak. Öğrencilerin turnuvada sahada bulunan görevleri, rakip takımlara karşı en iyi şekilde yerine getirip yüksek puan elde etmeleri gerekiyor.

2019-2020 sezonu VRC (lise) teması olan Tower Takeover'da takımlar ittifaklarıyla iş birliği yaparak rakip ittifaktan daha fazla puan toplamayı amaçlıyor. Maç başındaki otonom periyotta ve maç boyunca ele geçirilen kule ve hedef alanlarına toplanan küplerle toplamda daha fazla puan alan ittifak bir üst tura çıkarak maç yapmaya devam ediyor.

"Ders Aralarında Bile Çalıştılar"

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır; "Turnuva süreci boyunca her gün ders aralarında ve okul çıkışlarında dahi çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz, elde ettikleri başarılarla potansiyellerinin yüksek olduğunu kanıtlıyorlar." dedi.

Dünya Şampiyonasına Katılacaklar...

İnanır, VEX Robotics Competition Türkiye Ulusal Şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin, bu turnuvada da başarı elde etmesi durumunda, 22-25 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılacağını ifade etti.