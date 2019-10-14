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Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğa severler Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek vermek için Keldağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

14.10.2019 10:18Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğa severler Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek vermek için Keldağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda doğa sever katıldı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa severlerle tırmandıkların dağın zirvesinde Türk bayrağı açtıklarını belirterek, "Bu etkinliğimizi Türk ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek vermek, harekatta şehit düşen yükseköğrenimini Beyşehir'de tamamlayan Konyalı uzman onbaşımız Yunus Mermer ile tüm şehitlerimiz anısına gerçekleştirdik." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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