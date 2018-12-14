Doğa Sporları İçin Doğada Eğitim

14 Aralık 2018 Cuma 11:44



14 Aralık 2018 Cuma 11:44

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bir araya gelen gönüllü doğa sporcuları, bölgede doğa sporlarını canlandırmak için bu spora merak duyanlara doğada eğitim veriyor.Kentte faaliyet yürüten İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) ile Iğdır Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü sporcuları, bölgedeki doğa sporcusu sayısının artması için çalışma yürütüyor.Bir yandan doğa sporuna uygun alanların tanıtımını gerçekleştiren gönüllü sporcular, diğer taraftan bu sporlara yeni başlayan meraklı gençlere doğal ortamda ve dağlarda çeşitli eğitimler vererek sporcu sayısını artırmayı hedefliyor.Özellikle kaya tırmanışı için vazgeçilmez yerlerden Iğdır'ın dağlarında yürüyüş, tırmanış gibi çeşitli faaliyetler düzenleyen sporcular, bu alanların bilgilerini diğer illerdeki başka sporcularla da paylaşarak bölgeye gelmelerini sağlıyor.AKUD üyesi ve eğitmen Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa sporlarının birçok dalı için uygun alanları barındırdığını söyledi.Bölgede özellikle kaya tırmanışı branşına uygun kaya yapısı olduğunu belirten Sönmez, "Doğa sporları ve dağcılığın cenneti olan Iğdır'da 'Alpinizm' dediğimiz dağcılığın yanı sıra kaya tırmanışını da canlandırmaya karar verdik." dedi.Verdikleri eğitimlerle hem bölgeye ziyaretçi çekmeyi hem de gençlere sporu sevdirmeyi planladıklarını aktaran Sönmez, "Buzul tırmanışı ve dağcılık için Ağrı Dağı var, çok güzel. Ayrıca bizim için büyük bir kazanım olan Tekelti Dağı burada. Amacımız insanlara kaya tırmanışını sevdirmek, öğretmek. Yeteri kadar kaya bahçemiz ve kaya bloklarımız da var. Eğer bunları canlandırabilirsek hem yapay tırmanış hem de geleneksel tırmanışta Iğdır'da yerini alacaktır." diye konuştu."Doğamız müsait olduğu için spor yapmak istedik"Iğdır Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü sporculardan Gürkan Mengüloğul ise doğa sporları kulüplerinin verdiği eğitimin önemli olduğunu bildirdi.Eğitimden memnun olduklarını söyleyen Mengüloğul, şu ifadeleri kullandı:"Verilen eğitim çok güzel. Iğdır'ın doğası da bu spora uygun, katılmak isteyenleri bekliyoruz. Biz üniversite öğrencileri olarak eğitimlere katıldık, çoğumuz eğitime yeni başladı ve herkes il dışından geldi. Iğdır'da da sosyal anlamda yapılacak pek bir şey yok, doğamız da müsait olduğu için spor yapmak istedik. Dağcılık güzel spor, eğitimler de çok güzel."