Haberler » Güncel » Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber

Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti

Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın ettiBOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

09.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:51
Doğa tutkunları, 2019'da 'ya akın etti
BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, , Yedigöller ve 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Bolu'nun gözde turizm merkezleri doğa tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkları, tabiat parkları ve kayak merkezleri ile Batı Karadeniz'de turizm açısından önemli bir merkez olan Bolu'ya tatilciler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya başta olmak üzere Bolu'ya 2019 yılında 1 milyon 783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı ziyaretçiyi ağırladı.
ABANT EN GÖZDE YER OLDU
Bolu'da en çok ziyaret edilen yer Abant Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliklere bürünen Abant Tabiat Parkı'na 2019 yılında 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 252 bin 247 ziyaretçi geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti

Kartalkaya, Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55  Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar - Haber
17:54  Batman'da, 24 köy yolu kardan kapandı - Haber
17:54  Malatya Ticaret Borsası - Haber
17:54  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
17:50  Belediye meclis üyesi Çalışkan; "Şehir içi ulaşımda, otomobil yerine bisiklet kullanılabilir" - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
16:11  Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı - Haber
9.01.2020 17:58:27