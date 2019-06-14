Doğa ve çevre temalı fotoğraf sergisine büyük ilgi

Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan doğa ve çevre temalı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde hazırlanan fotoğraf sergisine Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir açıklama yapan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, kentte keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ön plana çıkarmak ve çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Budak, "Özellikle çocukların fotoğraf çekmeye özendirilmesi onun bütün hayatını güzelleştirecek ve çevreye bakış açısını olumlu yönde değiştirecek en güzel alışkanlık olacaktır. Fotoğrafçılığın günlük hayatın zevkini arttırdığı, deneyimlerinden daha fazla keyfi almasını sağladığı anları yakalamanın mutluluğu artırdığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bakanlığımızda müdürlüğümüz tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan ilk sergi olmasından büyük mutluluk duyarak doğa ve çevre temalı fotoğraf sergimizi açarken bakmaya kıyamadığımız bakmaya doyamadığımız doğal güzelliklere dikkat çekerek onları korumayı, doğada ayak izinden başka bir iz bırakmamayı, çevre bilincini arttırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladık" dedi.



Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından fotoğraf sergisi gezildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA