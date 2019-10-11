Haberler » Güncel » Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı

Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı.

11.10.2019 11:16Doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı
Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı.

Ertuğrul Gazi Lisesi öğretmen ve öğrenci ile belediye personelinin katılımıyla "Okul dışı eğitim ortamlarında yapılacak faaliyetler" kapsamında düzenlenen etkinlikte, doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yapıldı ve kuşlara yem bırakıldı.

Belediye Proje Üretim Merkezi görevlisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz önce yürüdüler daha sonra Atatürk Ormanı'nda çevre temizliği yaptık, kuşlara yem bıraktık. Yaklaşık 1 ton cam, kağıt, teneke ve plastik gibi geri dönüşümü olacak atıkları topladık." dedi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:24 Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki
12:24 Kız çocuklarının geleceği için kapı kapı dolaşıyorlar
12:24 Kahramanmaraş'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı
12:23 Akçakale'de şehit olan Muhammed bebek ve Cihan Güneş için tören
12:22 Kütahya'da tilki kurtarma operasyonu
12:22 İHH'den Bosnalı yetimlere yardım
11.10.2019 12:26:07