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Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

22.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:07 Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı
'nın ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Eğrigöz köyü İkitaş Kanyonu mevkisine doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir grubu getiren şoför Osman Ateş, grup yürüyüşe çıktıktan sonra kendi başına doğa yürüyüşü yapmaya karar verdi. Yaklaşık 50 metrelik derinlikteki alana doğru inen Ateş, iki kayanın arasına sıkışınca cep telefonuyla 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti. ve Kütahya AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Osman Ateş'i halat vasıtasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan dolayı büyük kouku yaşadığı bildirildi. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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