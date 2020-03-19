Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi, 6 gün sonra bulundu

ANTALYA'da 12 Mart'ta doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Hasan Atılgan ve Kazakistan uyruklu Alan Shayanov için arama çalışması başlatıldı. Ekipler çalışmasını sürdürürken kayıplardan Hasan Atılgan, önceki gün Kemer ilçesinde jandarma karakoluna ulaşmayı başardı, Alan Shayanov ise ekipler tarafından aynı gün bulundu.

Antalya 'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin Geyirbayırı mevkisinde 16 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bunun sonucunda Hasan Atılgan'ın 12 Mart günü Kazakistan uyruklu Alan Shayanov ile doğa yürüyüşüne çıktığı ve kamp yaptıkları belirlendi. Likya Yolu'nu kullanarak Olympos mevkiine gideceklerini söyleyen Atılgan ve Shayanov'a o tarihten sonra ulaşılamadığı anlaşıldı.

17 Mart saat 06.00'dan itibaren Hasan Atılgan ve Alan Shayanov'un bulunması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando, su altı arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, istihbarat timleri ve jandarma arama kurtarma köpekleri, emniyet müdürlüğüne bağlı iz takip köpek unsuru ve bölgeyi iyi bilen vatandaşların destek verdiği toplam 90 kişilik ekiple arazide gidebilecekleri yerlerde arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Aramaların ikinci gününde arama kurtarma faaliyetine havadan destek vermesi maksadıyla Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'na bağlı Sikorsky tipi helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde hazır bekletildi.

Kayıp olarak arananlardan Hasan Atılgan, 18 Mart Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na ulaşırken, Alan Shayanov ise aynı gün saat 17.00 sıralarında arama kurtarma faaliyeti yürüten jandarma arama kurtarma timlerince Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Gedeler mevkiinde kamp kurduğu dere yatağı içerisinde bulundu. Herhangi bir sağlık problemi olmayan Hasan Atılgan ve Alan Shayanov işlemlerinin ardından bırakıldı.

Kaynak: DHA