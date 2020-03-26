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Doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli kadın turisti JAK ve UMKE ekipleri buldu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli kadın turist Jingyun Lan (30), JAK ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

26.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:00
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli kadın turisti JAK ve UMKE ekipleri buldu
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli kadın turist Jingyun Lan (30), JAK ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

Kumluca'ya 28 Şubat'ta tatil için gelen Çinli Jingyun Lan, dün öğleden sonra Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Olympos ve Adrasan arasında bulunan yaklaşık 450 rakımlı Musa Dağı'na çıkıp, bir süre denizi seyrettikten sonra yeniden yürüyüşe Jingyun Lan, havanın kararmasıyla yolunu kaybetti. Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren kadın turist için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.Turist kadın ile rehber aracılığıyla sürekli irtibatta olan jandarma ve UMKE ekipleri önce kadının bulunduğu yeri belirledi. Gece boyunca süren arama çalışmaları bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kadına ulaşılınca son buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda kayalık ve sarp bir noktada Jingyun Lan'ı bularak, aşağı indirdi. Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dinlenmesi için kaldığı pansiyona gönderildi.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kumluca, turist, Güncel

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