Haberler» Güncel» Haber

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşerek yaralandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

17.08.2019 10:17 Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşerek yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, inşaat mühendisi Saffet Salur, ilçedeki Küp Şelaleleri mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Salur, dengesini kaybederek uçuruma düştü.
Ayağı kırılan Salur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekibi, yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasıyla Salur'u düştüğü yerden çıkardı.
Salur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aladağ, Salur, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:39   Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
11:39   Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
11:39   Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı
11:39   TEMA'dan Saros Körfezi'nde temizlik
11:39   İZMİR İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı, İzmir'de yakalandı-2
11:38   Çiftçiler ekmek için buğdaylarını öğütmeye başladı
11:38   Hamza Dağ'dan Hafız Hasan Takak'a nezaket ziyareti