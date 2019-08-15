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Doğa yürüyüşünde yılanın soktuğu kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Müflisdere Kanyonu'nda yılan sokması sonucu yaralanan kişi, AKUT Kocaeli, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

15.08.2019 11:31 Doğa yürüyüşünde yılanın soktuğu kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Müflisdere Kanyonu'nda yılan sokması sonucu yaralanan kişi, AKUT Kocaeli, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, dün Müflisdere Kanyonu'na giden Metin K'yi yaklaşık 1,5 kilometre yürüdükten sonra yılan soktu.
Yaralıyı bulunduğu yerden geri taşıyamayan arkadaşları, durumu AKUT Kocaeli, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, şoka giren yaralıyı ip köprüsü kurup sedyeye aldı.
Zorlu parkurda yaklaşık 1,5 kilometre sedyeyle taşınan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.
Yaralı Metin K, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli, İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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