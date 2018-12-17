Doğada Yaşayan Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Balıkesir
AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Kazdağları
'ndaki hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram, Edremit
İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle Kazdağları'na giderek, hayvanların geçiş noktalarındaki bölgelere yem bıraktı.
Bayram, burada yaptığı açıklamada, bu sistemin parçası olan hayvanları korumanın ve onların haklarını savunmanın bilincinde olunması gerektiğini söyledi. Hazreti Muhammed
'in "Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur" sözünü hatırlatan Bayram, "Tabiatın nimetlerle bolluk içinde olduğunu ve sadece insanların bu nimetleri tüketerek yaşamlarını idame ettirmeyeceklerinin bilincindeyiz.Hayvanların sığınağı devlettir. Bu kapsamda biz gençler de hayvanlara her baktığımızda sadece hayvandan öte bir canlı görmeliyiz.
Ülke olarak siyasetçisi, genci, yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği kim olursa olsun hayvanları koruma ve onlara elimizden gelen desteği verme noktasında her bireyi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Bunun için üstümüze düşeni sürdürecek ve her fırsatta yapılması gerekenleri duyuracağız." diye konuştu.
Edremit,Balıkesir,Kazdağları
Kaynak: AA