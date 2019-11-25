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Doğada Yürüyüş Topluluğu üyeleri Öğretmenler Günü için yürüdü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doğada Yürüyüş Topluluğu ilk etkinliğini öğretmenler için gerçekleştirdi.

25.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22Doğada Yürüyüş Topluluğu üyeleri Öğretmenler Günü için yürüdü
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doğada Yürüyüş Topluluğu ilk etkinliğini öğretmenler için gerçekleştirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş etkinliği Topluluk Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Döş'ün koordinatörlüğünde düzenlendi.

Nizip Duraklı Mahallesi ile Rumkale arasındaki 12 buçuk kilometrelik doğa yürüyüşüne 20 kişilik ekip katıldı. Yaklaşık olarak 4 buçuk saat süren yürüyüş sonrasında öğrenciler bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini ve bir sonraki yürüyüşün en kısa zamanda gerçekleşmesini istediklerini belirtti.

Topluluk Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Döş, ileri bir tarihte Kahramanmaraş, Osmaniye ve Araban'da bulunan yayla ve kanyonlarda yürüyüş planladıklarını ve yürüyüşe tüm akademik, idari personel ile öğrencileri beklediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA

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