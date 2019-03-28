Doğadaki Canlı Çeşitliliğini Korumak İçin Adalarda Yaşayan Kediler Öldürülmeli Mi?

Bilim insanları, vahşi kedi, köpek, domuz, keçi, sıçan ve fareleri planlı öldürme yoluyla, avladıkları hayvanların neslinin tükenme tehlikesinin giderilebileceğine inanıyor.100'ü aşkın adada bu hayvanların ortadan kaldırılmasıyla dünyada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan canlıların kurtarılması mümkün olabilir.Adalarda yaşayan kuş, memeli, amfibi ve sürüngen canlıların yüzde 75'inin son 500 yıl içinde nesli tükendi.Bu kayıpların çoğu, insanların adalara taşıdıkları hayvanların biyolojik dengeyi bozmasından kaynaklandı.Adalara sonradan yerleşen hayvanlar buralardaki doğal yaşamı tehdit eder hale geldi.Island Conservation (Ada Koruma) adlı gruptan Dr Nick Holmes "Adalardan işgalci memelileri arındırmak adalardaki doğal canlı türlerine yönelik önemli bir tehdidi giderecek, neslin tükenmesini önleyecek, biyolojik çeşitliliği koruyacaktır" diyor.PLOS ONE dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 107 ada tespit edilerek buralara sonradan insanlar tarafından taşınmış hayvanların ortadan kaldırılması, adalarda tehdit altındaki canlı türlerinin yüzde 9,4'üne yararlı olabilir.Araştırmacılar, vahşi kediler gibi canlıların korunmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ancak kedi ve benzeri memelilerin tehdit ettiği canlı türleri sadece adalarda yaşadığı için nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.Adalarda bazı planlı öldürme işlemleri başlamış durumda. Kemirgenleri yaygın bir şekilde ortadan kaldırma projesinin başarılı olduğu ilan edildi. İngiltere'ye ait Güney Georgia adası 200 yıldan sonra ilk kez kemirgenden tümüyle arındırıldı.Buralardaki bazı kuşların yavrularını yiyen kemirgenler ortadan kalkınca sadece adalara özgü kuş türlerinin neslinin tükenmesi tehlikesi azalmış oluyor.İngiltere'nin kuşları koruma derneği RSPB'den Jonathan Hall, "Bu çalışma, adalarda daha fazla canlının neslinin tükenmesini önlemek için işgalci memelilerin ortadan kaldırılmasının ne kadar önemli olduğu gösteriyor" diyor."Bu adaları geçmişteki muhteşem hallerine kavuşturmak için gerekli çalışmanın yapılmasında siyasi irade ve finansmana ihtiyaç var."