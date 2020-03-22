Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi - Haberler

Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi

Malatya'da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.

22.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:01
Doğadaki hayvanlara yiyecek takviyesi
Malatya 'da doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılarak sokak hayvanların aç kalmasının önüne geçiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek, yem bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipleri tarafından Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekler, doğadaki hayvanların ulaşabileceği noktalara bırakılıyor.

Malatya genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler, mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi, Battalgazi Feribot İskelesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, Çöp Atık Sahaları, Hayvan Barınağı gibi yerlere bırakılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Son Dakika Güncel Haberleri

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber Filistin hükümetinden kısmi sokağa çıkma yasağı - Haber Karaman Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor - Haber Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina (2) - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber
Loading