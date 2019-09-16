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Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.

16.09.2019 21:39

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.

Bodrum'daki Akyarlar Mahallesi'nde bulunan evinde tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dengeli ve doğal beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeytinyağının kalorisinin yüksek olmasına rağmen kilo verdirdiğini ileri süren Karatay, şöyle konuştu:

"ZEYTİNYAĞI ANA SÜTÜNÜN AYNISIDIR"

"Zeytinyağı aslında yağ değildir. Zeytin meyvesinin suyudur. En sağlıklı meyvedir. İşlenmiş çekirdek yağlarıyla karıştırmamalıyız. Her zaman söylüyorum. Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Yemeklerde mutlaka kullanmalıyız. Özellikle yoğun bakımlardaki ve kronik hastalar ile yaşlıların sabah- akşam birer kahve fincanı içmesi gerekiyor. Bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalmasını sağlar, kanımızı sulandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, Alzheimer'i önler, vücutta birikmiş olan serbest oksijen radikallerini yok eder. Kalp krizini, şeker hastalığını ve karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kalorisinin yüksek olmasına kimse aldanmasın. Şişmanlatmaz, aksine kilo verdirir."

'HER GÜN 3 SAAT YÜZÜP GÜNEŞLENİRİM'

Urfa ve Trabzon tereyağlarının ise en sağlıklı tereyağı olduğunu ifade eden Karatay, "Tereyağının içeriğinde yüzde 40 zeytinyağı bulunur. Hiçbir zaman damarları tıkamaz. Kış mevsimi geldi. Artık kahvaltıda turpa sürüp, yenilmesi gerekiyor" dedi.

Canan Karatay ayrıca kendisinin de sadece bu yağları tükettiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. İthal olmayan bol bol fındık, fıstık. Her gün 3 saat yüzüp, güneşlenirim. Uyku saatime çok dikkat ediyorum. Bağırsakları korumak çok önemli. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" diye konuştu.

Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum

Canan Karatay, Zeytinyağı, Karatay, Kadın, Sağlık, Yaşam, Güncel

YORUMLAR(5)
8:AYNANIN ARKASINAMI BAKIYON CANAN. BABANNE SEN ONA GENCLIK DIYORSAN BIZ LER HEPIMIZ PAMUK PRENSMINPRENSMIYIZ ACABA
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..........:Doğuda bir ildeydim. Ne güzeldi marketin zeytinleri, şimdi zeytin diyarinda sayılırim, saplarinin olduğu yerler keflenmis zeytinler. Market market geziyorum güzel zeytin yok hep mi doğuya gidiyor iyileri.
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PATLI CAN:Patlıcan efekti komik olmuş :)
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MEMLEKETİM:Aynaya bakipdami konusuyor acaba? Yüzün kirismis, gögüslerin sarkmis bacaklarinda et diye birsey yok. Yahu her yasin bir degeri güzelligi var. Bir ayagin cukurda hala gazel okuyorsun. Onu yeme bunu yeme sunu yap sunu yapma. Sanane Canan. Sen istedigini yap ama milleti rahat birak.
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NEVA:Canan ablaya söyleme böyle şeyler. Her gün yuzuyorum diyor kadın. Tabiki burusacak ama bak aklı fikri yerinde , o yasa elden ayaktan düşmeden gelmiş. Allahım inşallah bende Canan Abla gibi yaslanirim. Yaşlanmayı nasip et.
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