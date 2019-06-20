20.06.2019 14:17
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Doğal gaz arızasını giderirken patlamada yaralandı

Doğal gaz arızasını giderirken patlamada yaralandı

KONYA'da doğal gaz arızasını gidermeye çalışan işçi Ahmet Koyuncu, meydana gelen patlamada yaralandı.

KONYA'da doğal gaz arızasını gidermeye çalışan işçiAhmet Koyuncu, meydana gelen patlamada yaralandı.
Merkez KaratayilçesiTatlıcakMahallesi Aslım Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan işçiler, arıza bildiriminde bulunulan belediyeye ait otobüs bakım tesisine gitti. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yaptıkları kontrollerde gaz kaçağı olduğunu tespit etti. İşçilerden Ahmet Koyuncu, kaçağı gidermeye çalışırken, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında yerinden fırlayan doğal gaz borusu Koyuncu'nun başına isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Ahmet Koyuncu, ilk müdahalesinin ardındanKonya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, bölgede gaz kaçağı olması nedeniyle önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Konya
Kaynak: DHA
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