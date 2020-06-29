Doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki sızıntıyı önlemeye çalışan 3 işçi parlama sonucu yaralandı.

29.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:16
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki sızıntıyı önlemeye çalışan 3 işçi parlama sonucu yaralandı.
Merkezefendi Mahallesi 1820 Sokak'ta altyapı çalışması yapıldığı sırada iş makinesinin temas ettiği doğal gaz borusu zarar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, gazı kestikten sonra boruyu onarmaya çalıştı.
Bu sırada boruda kalan gazın parlaması sonucu işçiler Mesut K, Murat A. ve Ünsal Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçiler, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doğal gaz borusundaki arıza, çevre güvenliği alınıp onarıldıktan sonra altyapı çalışmalarına devam edildi.
Mahalle sakinlerinden Halil Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin avlusunda otururken bağırma sesi duyduklarını belirterek, "Olay var diye buraya koştuk. Doğal gaz parlamış. Üç kişi vardı, vücutlarında yanıklar olmuş, biri bayağı yanmış. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar." dedi. Doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, İşçi, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:35: Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Libya hükümetine destek - Haber 20:35: Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla arttığı belirlendi - Haber 20:33: Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber 20:31: BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı - Haber 20:27: Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi - Haber 20:19: Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti - Haberler 20:04: Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:27: Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi - Haber 17:03: Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler 09:29: Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor - Ekonomi