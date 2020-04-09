Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerine kıyasen fatura düzenlenmeyeceğini söyledi. İş yeri sahiplerine de seslenen Arslan, doğal gazdan kaynaklı kazaların yaşanmaması için dağıtım şirketlerine başvurarak hizmetin durdurulmasını talep etti.

09.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gazda genel uygulama olarak faturaların sayaç endeksi üzerinden alınan tüketimlere göre düzenlendiğini vurgulayarak, "Kapalı bir iş yerine geçmiş dönem tüketimlerine bakılarak tahmini bir fatura gönderilmesi kesinlikle söz konusu olamayacaktır" dedi.

'HİZMET DURDURMASI TALEBİNDE BULUNUN'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerine ara verilen restoran, kafe, lokanta gibi ticarethaneler ile üretime ara verilen tesislerin yöneticilerinin, doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurarak hizmetin durdurulması talebinde bulunmalarını öneren Arslan, şunları ifade etti:

"Aksi halde boş olan işletmelerde doğal gazdan kaynaklı kazaların olması veya bazı diğer güvenlik risklerinin oluşması ihtimali bulunmaktadır. Bir süreliğine doğal gaz kullanmayacak olan abonelerimizin gerekli bildirimleri yapmaları şehirlerimizin güvenliği için de büyük önem taşımaktadır. Faaliyetine ara veren iş yerleri maalesef bu şartı yerine getirmiyor. Buna karşın, dağıtım şirketleri güvenli işletmecilik şartları gereği mümkün olduğunca tespitlerini yapıyorlar. Ayrıca, ödeme konusunda sıkıntı yaşayan abonelerimize, başvurmaları halinde mümkün olan ödeme kolaylıkları sağlandığı gibi ödenemeyen faturalar için kesinti uygulamasında da esneklik sağlanmaktadır."

Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun
Etiketler: Yaşar Arslan, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:25: Koronavirüsle savaşa Vestel'den destek - Ekonomi 11:23: Akdeniz Kimya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 11:22: "Sağlık çalışanları için altyapımızı seferber etmeye hazırız" - Ekonomi 11:20: OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek duyurusu - Ekonomi 11:20: İTO'dan, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirler için bilgilendirme kampanyası - Ekonomi 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 10:28: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 10:19: Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Hizmet durdurma talebinde bulunun - Ekonomi 09:24: Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek - Ekonomi 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi